Мэй указала Трампу на важность ядерной сделки с Ираном для региональной безопасности

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом указала на чрезвычайную важность соглашения по ядерной программе Ирана для сохранения региональной безопасности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в канцелярии главы британского кабмина.

"Премьер-министр подтвердила твердую приверженность Великобритании и ее европейских партнеров делу сохранения сделки, заявив, что она чрезвычайно важна для региональной безопасности", - сообщили на Даунинг-стрит. При этом Мэй подчеркнула важность того, чтобы за сделкой "осуществлялся тщательный мониторинг и чтобы она выполнялась должным образом".

"Мэй и президент обсудили необходимость того, чтобы Великобритания, США и другие страны работали совместно над сдерживанием дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе", - добавил представитель Мэй.

В канцелярии Мэй отметили, что премьер-министр Великобритании и президент США согласились с тем, что их команды должны оставаться в контакте перед принятием повторного решения по поводу сделки.