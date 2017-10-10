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Глава Каталонии подписал декларацию независимости

Международная панорама
10 октября, 23:23 UTC+3

Сообщается, что вступление документа в силу пока отсрочено

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Материал из 1 страницы
Глава Каталонии Карлес Пучдемон

Глава Каталонии Карлес Пучдемон

© Manu Fernandez/AP

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали во вторник вечером документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает. Фотография с церемонии подписания размещена на официальной странице каталонского правительства в Twitter.

"Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство", - гласит текст документа.

Подписи под документом поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. Предполагается, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

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