Reuters: военный корабль США вновь прошел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США во вторник вновь прошел вблизи островов на спорном участке Южно-Китайского моря, которые власти Пекина считают принадлежащими КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех должностных лиц администрации США, не пожелавших называть свои имена и посты.
По их словам, оснащенный управляемыми ракетами эскадренный миноносец "Chafee" прошел вблизи архипелага Сиша (Парасельские острова). Это было сделано с целью оспорить "морские притязания", которые Вашингтон считает "чрезмерными", сообщили источники.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АТР по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Корабли США регулярно совершают походы в спорных районах Южно-Китайского моря. Американская сторона называет это "операциями по обеспечению свободы мореплавания". Китай неизменно заявляет США протест в связи с подобными действиями американских ВМС.