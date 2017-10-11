На Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Закон о пенсионной реформе, предусматривающий новые правила выхода на заслуженный отдых и начисления пенсий, вступил в силу в среду на Украине. С 1 октября предусмотрена индексация выплат для большинства пенсионеров. Одна из главных причин, побудивших власть реформировать пенсионную систему - требование Международного валютного фонда для выделения очередного транша кредита.

Стаж и начисление пенсий

Верховная рада 3 октября утвердила в целом правительственный проект пенсионной реформы. Она повышает минимальный размер пенсии в стране на $5,2 до 1452 гривен ($54,38 по текущему курсу) с 1 октября.

Для выхода на пенсию по возрасту с 2018 года необходимо наличие страхового стажа не менее 25 лет. При этом, с каждым последующим годом норма стажа будет увеличиваться на один год, и к 2028 году составит 35 лет. Если по достижении 60 лет украинцу не удалось получить необходимый размер стажа, он может его доработать или же "купить", чтобы получить пенсию в возрасте от 60 до 63 лет. Граждане, которым не удалось накопить 15 лет страхового стажа, после 1 января 2019 года по достижении 65 лет могут рассчитывать на выплату социального пособия. Реформа также отменяет 15% налог на пенсии для работающих пенсионеров.

Одной из главных проблем пенсионной системы Украины является дефицит Пенсионного фонда (ПФ) в размере около 140 млрд гривен ($5,24 млрд). В связи с этим, МВФ поставил условие - сократить дефицит ПФ для получения новых кредитов. Правительство, увеличив пенсионный стаж, автоматически повысило выход на пенсию с 60 до 65 лет для большинства украинцев.

В настоящее время на Украине, по официальным данным, насчитывается около 12 млн пенсионеров и необходимый страховой стаж составляет 15 лет (до конца 2017 года). Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, для женщин действует переходной период по повышению пенсионного возраста с 55 до 60 лет

Оппозиция оспорит закон

Сразу после утверждения реформы фракция "Оппозиционного блока" в парламенте выступила с заявлением о том, что украинские оппозиционные партии будут добиваться ее отмены и обратятся в Конституционный суд. По мнению фракции, реформа в ее нынешнем виде "поставит на грань выживания не только нынешних, но и будущих пенсионеров".

Депутат от "Оппозиционного блока" Наталия Королевская заявила, что, приняв пенсионную реформу, кабмин Украины "за два млрд долларов от МВФ рассчитался всеми украинскими пенсионерами". Оппозиция считает, что "единственный путь для спасения пенсионной системы и получения людьми достойных пенсий - это возрождение экономики и создание рабочих мест".

Схожего мнения придерживается лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко, которая заметила, что в пенсионной реформе "власть прикрыла все недопустимые вещи якобы повышением и индексацией пенсий и отменой 15-процентного налога на пенсии работающих пенсионеров, но в это они упаковали тотальное уничтожение прав пенсионеров на Украине".

Тимошенко объяснила, что теперь на 35% сокращается размер пенсий, поскольку предлагается снизить с 1,35 до 1 коэффициент за каждый отработанный год при начислении пенсии. Также, по ее словам, пенсионеры лишаются всех льгот за работу в тяжелых условиях.