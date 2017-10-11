Фирма Symantec заявила, что более не будет раскрывать исходный код своей продукции властям

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Американская компания Symantec больше не станет предоставлять исходный код разрабатываемого ею программного обеспечения (ПО) правительствам тех или иных стран. Об этом сообщил во вторник в интервью информационному агентству Reuters руководитель фирмы Грег Кларк.
"Мы просто приняли политическое решение говорить, что ответ будет "нет" в тех случаях, когда какое бы то ни было иностранное правительство желает читать наш исходный код", - подчеркнул Кларк.
Он подтвердил, что возглавляемая им компания готова продавать свою продукцию, которая включает прежде всего антивирусное ПО, любым государствам. "[Однако] это не то же самое, что говорить: "Ладно, позволим людям вскрыть ее, перелопачивать всю ее и смотреть, как это все работает", - подчеркнул Кларк. Он, отмечает Рейтер, пояснил, что Symantec отказывается раскрывать исходный код своего ПО, опасаясь за сохранность продукции. Как при этом признал Кларк, у Symantec нет "неопровержимых доказательств" того, что изучение властями каких бы то ни было стран исходного кода ПО его компании приводило к кибератакам с использованием этой информации.
Тем не менее "имеются секреты или вещи, которые необходимо защищать", сказал об исходном коде Кларк. С его точки зрения, "лучше всего сохранять [ситуацию] такой".
Ранее фирма Symantec отказалась раскрыть свой исходный код правительству России и сертифицировать один из своих продуктов.
Кларк не отрицал, что данное решение было выработано в том числе по причине сравнительно небольших объемов продаж Symantec в России. "Мы в хорошем положении, позволяющем сказать: "Знаете, мы не видим там большого объема [своих] продуктов. Мы не обязаны говорить "да" [на требования властей России]", - сказал Кларк. Он также заявил, что власти Китая не обращались к Symantec с запросом на раскрытие исходного кода ее ПО.