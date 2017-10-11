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ООН: от смертной казни отказались 170 стран мира

Международная панорама
11 октября, 1:41 UTC+3 ООН ООН 11, октября. /ТАСС

Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш уточнил, что в 2016-м количество приведенных в исполнение приговоров сократилось на 37% по сравнению с предыдущим годом

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ООН, 11 октября. /ТАСС/. Число стран, отказавшихся от смертной казни, достигло 170, и в 87% подтвержденных случаев высшая мера наказания приводится в исполнение в четырех странах - Ираке, Иране, Пакистане и Саудовской Аравии. Такие данные озвучила во вторник ООН по случаю Всемирного дня против смертной казни, отмечаемого 10 октября.

Выступая на тематическом заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что "в XXI веке нет места для смертной казни". "Около 170 государств либо отменили ее, либо прекратили ее практиковать. В прошлом месяце две африканские страны - Гамбия и Мадагаскар - приняли важные шаги в направлении окончательной отмены смертной казни", - сказал административный глава ООН.

По его словам, в 2016 году количество приговоров, приведенных в исполнение, сократилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. "На сегодняшний день только четыре страны несут ответственность за 87% всех зарегистрированных казней", - сообщил Гутерриш. Как уточнили позже в канцелярии генсека, речь идет об "Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане". В ООН также полагают, что большое число смертных казней приводится в исполнение в Китае, однако "не располагают точными данными" на этот счет.

Несмотря на тенденцию по увеличению числа стран, отказавшихся от смертной казни, в ООН во вторник выразили обеспокоенность, что эта мера наказания в порядке исключения применяется по отношению к осужденным за терроризм. Кроме того, как заявил генеральный секретарь всемирной организации, некоторые правительства проводят казни преступников втайне, скрывая эту информацию даже от их родственников. "Отсутствие открытости демонстрирует неуважение к правам тех, кто приговаривается к смерти, а также к их семьям", - подчеркнул Гутерриш.

На данный момент США остаются крупнейшей страной, а также единственным западным государством, где лишают жизни преступников. Смертная казнь в качестве высшей меры наказания действует в 31 из 50 американских штатов. С 1976 года в стране были лишены жизни более 1,4 тыс. осужденных. По данным исследователей, всего с начала XVII века на территории современных США были казнены свыше 15 тыс. человек.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
США Иран Ирак Китай Гамбия Пакистан Мадагаскар Саудовская Аравия
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