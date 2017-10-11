Глава британского МИД призвал сохранить в силе сделку по ядерной программе Ирана

ЛОНДОН, 11 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в среду о важности сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призвав Соединенные Штаты задуматься о возможных негативных последствиях в сфере безопасности при отмене этого соглашения. Об этом говорится в заявлении министра, поступившем в представительство ТАСС.

"Ядерная сделка была принципиально важным соглашением, которое устранило ядерную угрозу. Великобритания поддерживает это соглашение и подчеркивает важность того, чтобы все стороны выполняли взятые на себя обязательства", - отмечается в коммюнике.

При этом глава британской дипломатии назвал сделку по ядерной программе Тегерана историческим соглашением. "Мы не колеблясь выражали нашу глубокую обеспокоенность по поводу дестабилизирующих действий Ирана в регионе, в том числе его ракетной баллистической программы, но я продолжаю быть непоколебимо убежденным в том, что ядерное соглашение было историческим достижением, которое, без сомнения, сделало мир более безопасным местом", - отметил Джонсон. "Оно стало кульминацией тринадцати лет напряженных дипломатических усилий, оно укрепило безопасность, как для региона, так и для Великобритании. Мы призываем Соединенные Штаты принять в расчет возможные последствия в области безопасности", - сказал глава Форин оффиса.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в британском МИД, накануне Джонсон затронул эту тему в телефонном разговоре со своим американским коллегой, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В среду, добавил собеседник агентства, министр проведет в Лондоне встречу с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, на которой также поднимает этот вопрос.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашение об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. Как ожидается, Трамп примет решение относительно выхода США из соглашения до конца текущей недели.