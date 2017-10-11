Мадрид обдумывает ответ на подписание властями Каталонии декларации о независимости

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон подвел во вторник в региональном парламенте итоги референдума о независимости автономной области. До самого вечера не было известно, объявит ли политик в парламенте о выходе региона из состава Испании в одностороннем порядке или нет. В итоге глава Каталонии и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако пока приостановили его действие.

Напряженная обстановка сохранялась в Испании на протяжении всего вторника. Местные СМИ без остановки высказывали всевозможные предположения, каким может быть заявление Пучдемона. В ходе пресс-конференции официального представителя каталонского правительства Жорди Туруля пресса пыталась разузнать, что же именно скажет региональный лидер. Однако все попытки были тщетны.

Число аккредитованных во вторник журналистов для освещения возможного провозглашения независимости в парламенте Каталонии побило рекорд. Более тысячи представителей средств массовой информации со всего мира следили за заседанием палаты.

Предполагалось, что Пучдемон должен был явиться в парламент в 18:00 по местному времени (19:00 мск), однако в последний момент заседание было перенесено на час. Как передавала газета La Vanguardia, причина задержки заключалась в том, что партия "Кандидаты за народное единство" не во всем поддерживает решения Пучдемона. По данным каталонского телеканала TV3, Пучдемон провел переговоры с "международными посредниками". "Согласно нашим источникам, контакты установлены на уровне Совета Европы", - проинформировал телеканал.

Независимость, но потом

В конечном счете глава Каталонии вышел к парламентариям с часовой задержкой. Пучдемон объявил, что по результатам референдума 1 октября Каталония завоевала право быть независимым государством и быть услышанной и уважаемой. По его словам, региональное правительство не намерено отступать от принятых обязательств и будет исполнять каталонский закон о референдуме, формально предполагающий одностороннее провозглашение независимости от Испании в случае положительного ответа граждан на плебисците. Действие данного закона было приостановлено Конституционным судом Испании.

Пучдемон также добавил, что в настоящий момент Барселона все еще рассчитывает на разумный диалог с Мадридом и сразу же приостанавливает формальный процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета. "Правительство и я лично предлагаем парламенту приостановить провозглашение независимости, чтобы в ближайшие недели мы смогли начать диалог, без которого мы не сможем прийти к общему решению", - заявил Пучдемон.

"Декларация народных представителей"

Вслед за этим глава Каталонии и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает. "Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство", - гласит текст документа, озаглавленного "Декларация народных представителей Каталонии".

Сторонники независимости объявили о своем стремлении начать переговоры "на равной основе" с центральным правительством "без предварительных условий". Каталония также призывает "международное сообщество и власти Европейского союза вмешаться, чтобы осудить текущие нарушения гражданских и политических прав, и сопроводить переговорный процесс [Каталонии] с испанским государством, став его свидетелем". Власти региона призвали другие страны признать "Каталонскую Республику в качестве независимого и суверенного государства".

Подписи под декларацией поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. При этом, как отметили в партии "Кандидаты за народное единство", которая входит в правящую коалицию, пока эта декларация не имеет юридической силы. Предполагается, для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

Реакция Мадрида

Реакция от Мадрида последовала незамедлительно. Как заявила вице-премьер, министр территориального управления королевства Сорайя Саенс де Сантамария, председатель правительства Мариано Рахой созвал в среду внеочередное заседание Совета министров, чтобы проанализировать решения каталонского парламента. По словам замглавы кабинета министров, Пучдемон привел автономную область "к крупнейшей в истории неопределенности".

Ожидается, что в среду также пройдет заседание Конгресса депутатов (нижняя палата парламента).

Агентство Europa Press сообщило, что генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес отправился во вторник вечером в резиденцию премьера, чтобы встретиться с Рахоем и обсудить каталонский кризис. До настоящего времени социалисты не поддерживали возможное применение 155-й статьи Конституции королевства, которая предусматривает приостановление самоуправления региона.

Международная реакция

Ситуация в Каталонии привлекла к себе внимание всего международного сообщества. Председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая в Комитете регионов ЕС в Брюсселе во вторник, призвал регион не принимать таких решений, которые сделают диалог с Испанией невозможным. Туск отметил, что обращался к Рахою с призывом "не применять грубую силу". Глава Европейского совета также выступил за уважение конституционного порядка страны.

В Еврокомиссии (ЕК) Мадрид и Барселону попросили начать диалог. Представитель ЕК Александер Винтерштайн отметил, что для Брюсселя ситуация в Каталонии остается внутренним вопросом Испании, который "должен решаться в рамках Конституции". При этом он подчеркнул, что если бы референдум провели в рамках закона, то Каталонии пришлось бы покинуть ЕС в случае обретения независимости.

Свою точку зрения высказал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выразил уверенность в том, что Испания и Каталония смогут найти мирный компромисс и урегулировать текущий кризис. Как подчеркнул французский лидер, действия регионального правительства, проведшего референдум о независимости, "не вписываются в рамки испанского законодательства". По мнению Макрона, Евросоюз не должен вмешиваться в каталонские события.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за нормализацию ситуации. "Нужно избегать любой эскалации", - отметила она.

Единственным, кто поддержал Каталонию, стала глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен, которая призвала Мадрид уважать право народа Каталонии определять собственное будущее. При этом она подвергла критике позицию Евросоюза относительно событий в Испании. "Когда каталонцы, являющиеся гражданами ЕС, были атакованы в грубой форме просто из-за того, что они хотели проголосовать, Евросоюзу следовало решительно высказаться с осуждением этого", - отметила глава ШНП.