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Суд в Турции приговорил журналистку WSJ к двум годам тюрьмы за пропаганду

Международная панорама
11 октября, 3:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, октября. /ТАСС

Айла Албайрак намерена оспорить приговор

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Турецкий суд заочно приговорил журналистку американского издания The Wall Street Journal Айлу Албайрак к двум годам и одному месяцу лишения свободы за пропаганду в интересах Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. Об этом во вторник сообщила WSJ на своем сайте.

Согласно заявлению издания, судебное разбирательство в Турции в отношении Албайрак началось после публикации 19 августа 2015 года в этой американской газете статьи, посвященной конфликту служб безопасности и РПК в городе Силопи провинции Ширнак. В материале, к которому прилагалось видео, содержались интервью с местными мэром, жителями, представителями правительства Турции и молодежной организации, называющей себя крылом РПК. В апреле 2016 года прокуратура на юго-востоке страны выдвинула против журналистки официальные обвинения в нарушении законов в области противодействия терроризму.

"Это были необоснованное уголовное обвинение и крайне не соответствовавший [деянию] приговор, который неверно выделил [среди прочих] сбалансированный репортаж The Wall Street Journal, - заявил главный редактор издания Джерард Бейкер. Он считает, что "единственным назначением этой статьи было предоставление объективного и независимого отчета о событиях в Турции", "в этом смысле материал удался".

"С учетом сегодняшней обстановки в Турции этот возмутительный приговор не должен был стать сюрпризом для меня, однако он таковым стал", - отметила Албайрак, которая имеет гражданство Финляндии и Турции. Как пишет The Wall Street Journal, журналистка намерена опротестовать приговор.

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