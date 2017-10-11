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NBC: КНДР демонстративно устроила хакерские атаки на энергокомпании США

Международная панорама
11 октября, 4:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, октября. /ТАСС

Специалисты компания FireEye связывают атаку со стремлением Пхеньяна продемонстрировать способность нанести серьезный вред системе энергообеспечения США

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заподозрила власти КНДР в хакерских атаках на компьютеры сотрудников энергетических фирм США. Цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону киберспособности Пхеньяна, сообщила во вторник американская телекомпания NBC.

Она ссылается на конфиденциальный доклад, который FireEye подготовила и направила своим клиентам. Согласно ему, хакеры направляли на электронные адреса сотрудников энергетических компаний в США приглашения на выдуманные благотворительные мероприятия. При открытии вложения к электронному письму происходило заражение компьютера вредоносным вирусом. Специалисты FireEye связывают атаку с резким нагнетанием напряженности между США и КНДР, а также со стремлением Пхеньяна продемонстрировать способность нанести серьезный вред системе энергообеспечения Соединенных Штатов в случае вооруженного конфликта, утверждает NBC.

Телекомпания не приводит свидетельств, что упомянутые выше кибердиверсии достигли своей цели. В FireEye, по данным NBC, не стали оспаривать суть изложенных в публикации сведений.

В сентябре FireEye в опубликованном докладе заподозрила власти Ирана в спонсировании группы хакеров APT33. Она действует с 2013 года и занимается кибершпионажем против частных компаний в США, Саудовской Аравии и Южной Корее. В середине августа FireEye выразила подозрения в адрес уже российских хакеров в кибератаках на постояльцев отелей Европы и Ближнего Востока. По сведениям FireEye, хакерская группа APT28 пыталась украсть учетные данные постояльцев гостиниц по крайней мере в семи европейских и одном ближневосточном государстве. Аналитики FireEye заявили, что кибератаки были зафиксированы в начале июля.

Ранее газета The Hill, ссылаясь на данные компании, утверждала, что хакерская группа APT28, также известная как Strontium и Fancy Bears, связана с руководством России. Именно эту группу обвиняли в нападениях по всему миру, в том числе в США. В Кремле причастность к кибератакам неоднократно отрицали.

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