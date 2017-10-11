NYT: США обеспокоились софтом "Лаборатории Касперского" по наводке разведки Израиля

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США действовало по наводке разведки Израиля, когда рекомендовало американским госучреждениям отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times.
По ее сведениям, сотрудники спецслужб Израиля засекли активность предположительно российских хакеров более двух лет назад. Злоумышленников выдало то, что они, импровизируя с инструментами, использовали ПО "Лаборатории Касперского", чтобы найти в сети или на носителях информации секретные программы американских спецслужб. Израильтяне внедрились во внутреннюю сеть российской компании и предупредили Вашингтон о "широком российском вмешательстве".
Издание напоминает о публикации 5 октября газеты The Wall Street Journal, согласно которой российские хакеры похитили подробные данные о том, как спецслужбы США внедряются в компьютерные сети других государств и защищаются сами от кибератак. По версии газеты, инцидент произошел в 2015 году, однако в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США о нем узнали только весной прошлого года. Контрактник АНБ, очевидно, пренебрег инструкциями, когда изъял секретную информацию на работе и перевел ее на домашний персональный компьютер. Как утверждает издание, компьютер был оснащен программным обеспечением "Лаборатории Касперского".
The New York Times обратилась за комментариями в АНБ, Белый дом и диппредставительства Израиля и России в США. АНБ, Белый дом и посольство еврейского государства отказались прокомментировать публикацию. В посольстве России не ответили на запрос газеты.
В "Лаборатории Касперского" в очередной раз опровергли какую-либо причастность к киберпреступлениям. "Лаборатория Касперского" не вовлечена и не обладает никакой информацией о данной ситуации. Так как надежность нашей продукции является фундаментальной основой для нашего бизнеса, "Лаборатория Касперского" защищает уязвимые места, которые она выявляет или о которых сообщают компании", - говорится в заявлении компании, размещенном в ее Twitter.
В "Лаборатории Касперского" снова заверили в готовности взаимодействовать с властями США по поводу надежности ее продукции. Она подчеркнула, что "никогда не помогала и никогда не будет помогать ни одному правительству в мире в попытках кибершпионажа".
Kaspersky Lab has never helped, nor will help, any government in the world with its cyberespionage efforts. pic.twitter.com/DXqm55caNP— Kaspersky Lab (@kaspersky) 10 октября 2017 г.
МВБ в сентябре распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". В заявлении отмечалось, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк, которая "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".
Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям намерен 25 октября провести слушания по теме использования в американских госучреждениях продукции "Лаборатории Касперского". Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил представитель комитета.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным. Наряду с этим российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.