Reuters: Верховный суд США отклонил иск против иммигрантского указа Трампа

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Верховный суд США отклонил иск правозащитников Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), требующего отменить ограничение на въезд в США для лиц из списка стран, представленного президентом Дональдом Трампом. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
По его информации, суд отказал в удовлетворении иска против указа, подписанного Трампом в марте, чей срок действия уже истек. Суду также предстоит рассмотреть аналогичный иск от штата Гавайи, требующий отменить по-прежнему действующий указ о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев.
После вступления в должность президента Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен. Несколько федеральных судов, в том числе суд штата Гавайи, после этого приняли решение заблокировать данную инициативу. В июне Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа.
24 сентября Трамп подписал прокламацию, которая изменяет список стран, подпадающих под ограничения. В него были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан. Новые правила должны вступить в силу с 18 октября.