Глава МИД Австралии считает, что КНДР угрожает подорвать авторитет ООН

СИДНЕЙ, 11 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп призвала пять стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, предпринять дополнительные усилия для соблюдения режима международных санкций, принятых в отношении КНДР, поскольку в противном случае пострадает авторитет ООН как организации, поддерживающей мировой правопорядок.

"Основную ответственность за поддержание авторитета ООН несут пять постоянных членов Совета Безопасности: США, Китай, Россия, Великобритания и Франция", - подчеркнула Бишоп в статье, опубликованной в среду в СМИ австралийской издательской группы Fairfax Media. "Неспособность добиться выполнения резолюций СБ и противостоять амбициям Северной Кореи может подтолкнуть другие страны к противозаконным действиям для получения в свое распоряжение ядерного и другого оружия массового уничтожения", - предупредила она.

По мнению австралийского министра, наибольшую опасность распространение оружия массового уничтожения в настоящее время представляет для таких регионов мира, как "северо-восток Азии и Ближний Восток".

Джули Бишоп также сообщила, что вместе с министром обороны страны Марис Пейн отправляется с визитом в Сеул, где 12-13 октября пройдет встреча глав МИД и оборонных ведомств Австралии и Республики Корея. "Мы намерены обсудить дополнительные меры, которые вместе с союзниками и партнерами можем принять для противостояния угрозам, которые представляют ракетная и ядерная программы Северной Кореи", - отметила министр. "Единогласно одобренная Советом Безопасности ООН коллективная стратегия призвана оказать экономическое давление на Северную Корею, чтобы заставить Пхеньян отказаться от своих противозаконных программ и вернуться за стол переговоров", - подчеркнула Бишоп.