СМИ: ВС Таиланда получили 28 новых танков из КНР

БАНГКОК, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Таиланда получили партию из 28 танков VT-4 из Китая стоимостью 4,9 млрд батов ($148,5 млн). Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на источник в штабе Сухопутных войск королевства.

После проверки технического состояния боевые машины будут направлены в северо-восточную провинцию Кхонкэн, уточняет издание. По данным источников в вооруженных силах, приобретение в КНР было сделано после того, как Украина не смогла выполнить обязательства по поставке танков "Оплот" (Т-84) из-за проблем внутри страны. - пишет издание. - За последние три года в Таиланд было отправлено только 10 украинских танков, которые теперь находятся во второй пехотной дивизии в провинции Сакэу.

Масса танка VT-4 составляет 52 тонны, максимальная скорость - 71 км/ч. Запас хода при скорости 42 км/ч - 500 км. Боевая машина способна преодолевать в брод водные преграды глубиной 4-5 метров, а также ров шириной 2,7 метра. Танк оснащен 125-мм гладкоствольным орудием, способным вести эффективный огонь по целям на удалении до 5 км, а также 12,7 мм и 7,62 мм пулеметами. VT-4 также располагает системой кондиционирования воздуха для эксплуатации в районах с жарким климатом.

Покупка тяжелой бронетехники в Китае не единственное крупное приобретение таиландских военных за последнее время. Ранее сообщалось о решении королевства приобрести в КНР три подводные лодки S-20 (экспортный вариант проекта 041, по классификации НАТО - "Юань") общей стоимостью около $1 млрд. Правительство Таиланда сейчас также рассматривает возможность покупки еще 10 танков в КНР на сумму в 2 млрд батов ($60,6 млн).