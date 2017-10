Палата представителей США принуждает явиться для дачи показаний составителей досье Трампа

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США принуждает явиться для дачи показаний руководителей вашингтонской фирмы Fusion GPS, которая заказала досье на Дональда Трампа у бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила.

Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press, председатель упомянутого спецкомитета Дэвин Нуньес (республиканец, от штата Калифорния) направил главам компании Fusion GPS повестки, обязывающие их прийти в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования по поводу якобы имевшего место влияния России на ход прошлогодних президентских выборов в США. Нуньес несколько месяцев назад самоустранился от координации этого разбирательства в комитете по разведке нижней палаты Конгресса, но как его председатель сохранил полномочия, позволяющие подписывать такие повестки. Между тем адвокат Fusion GPS Джошуа Леви решительно осудил действия Нуньеса. Как утверждал Леви, Нуньес пытается подорвать освещение в печати содержания досье, поскольку России там приписывается стремление повлиять на исход выборов в США в пользу республиканца Трампа, что "теперь повсеместно принимается как факт".

"Мы изучаем эти повестки, и у нас есть серьезная обеспокоенность относительно их легитимности", - говорится в письменном заявлении Леви. Нуньес в прошлом месяце выписал схожие повестки Министерству юстиции и ФБР США, потребовав от них предоставить данные относительно досье и его составителя Стила. Пока этот запрос законодателя не удовлетворен.

Подготовка досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в его адрес. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила Fusion GPS, которую возглавляет Глен Симпсон, бывший корреспондент газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над документом был подключен Стил, который руководит лондонской фирмой Orbis Business Intelligence, укомплектованной бывшими сотрудниками британских спецслужб. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В досье утверждалось, в частности, что российская разведка обладает информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал эти сведения "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.