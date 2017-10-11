СМИ: в КНДР завершена разработка новой межконтинентальной ракеты

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ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Разработка новой модели межконтинентальной баллистической ракеты завершена в конце сентября в КНДР. С таким утверждением выступила в среду газета The Asahi Shimbun, ссылающаяся на американские, южнокорейские и японские источники.
По их данным, космическая разведка зафиксировала в конце прошлого месяца выезд спецпоезда с военного завода в Пхеньяне. На нем, согласно имеющимся сведениям, и ранее собирались боевые ракеты различных типов. Состав предположительно вывез с этого объекта новую ракету, которая напоминает межконтинентальную двухступенчатую "Хвасон-14", но существенно ее крупнее и длиннее.
Эксперты полагают, что это модернизированный трехступенчатый вариант "Хвасон-14", который условно назвали "Хвасон-13". Более точные характеристики данной ракеты пока не установлены.
В КНДР в июле были дважды испытаны прототипы межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Затем в конце августа и сентябре над территорией Японии пролетели ракеты средней дальности. В сентябре КНДР также объявила об испытании водородной боеголовки.
В Вашингтоне, Сеуле и Токио полагают, что Пхеньян в ближайшее время готовится совершить новый пуск баллистической ракеты или даже очередное ядерное испытание. Это может быть приурочено, по данным The Asahi Shimbun, к открывающемуся на следующей неделе съезду Коммунистической партии Китая или американо-южнокорейским учениям, в которых примет участие ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.