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СМИ: в КНДР завершена разработка новой межконтинентальной ракеты

Международная панорама
11 октября, 9:21 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, октября. /ТАСС

Эксперты полагают, что это модернизированный трехступенчатый вариант "Хвасон-14", который условно назвали "Хвасон-13"

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ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Разработка новой модели межконтинентальной баллистической ракеты завершена в конце сентября в КНДР. С таким утверждением выступила в среду газета The Asahi Shimbun, ссылающаяся на американские, южнокорейские и японские источники.

По их данным, космическая разведка зафиксировала в конце прошлого месяца выезд спецпоезда с военного завода в Пхеньяне. На нем, согласно имеющимся сведениям, и ранее собирались боевые ракеты различных типов. Состав предположительно вывез с этого объекта новую ракету, которая напоминает межконтинентальную двухступенчатую "Хвасон-14", но существенно ее крупнее и длиннее.

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Эксперты полагают, что это модернизированный трехступенчатый вариант "Хвасон-14", который условно назвали "Хвасон-13". Более точные характеристики данной ракеты пока не установлены.

В КНДР в июле были дважды испытаны прототипы межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Затем в конце августа и сентябре над территорией Японии пролетели ракеты средней дальности. В сентябре КНДР также объявила об испытании водородной боеголовки.

В Вашингтоне, Сеуле и Токио полагают, что Пхеньян в ближайшее время готовится совершить новый пуск баллистической ракеты или даже очередное ядерное испытание. Это может быть приурочено, по данным The Asahi Shimbun, к открывающемуся на следующей неделе съезду Коммунистической партии Китая или американо-южнокорейским учениям, в которых примет участие ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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