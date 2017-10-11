МО Польши подало в прокуратуру документы против Дональда Туска в связи с крушением Ту-154М

ВАРШАВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши передало в прокуратуру страны дополнительные документы, касающиеся подозрения в совершении преступления председателем Евросовета и бывшим премьером республики Дональдом Туском, который якобы действовал во вред стране в период после крушения под Смоленском президентского самолета Ту-154М. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Указанные действия заключались в отказе от польско-российского соглашения, гарантирующего Польше равные права и заключении с РФ договора о ведении расследования, опираясь на 13 приложение к Чикагской конвенции", - указано в сообщении Минобороны.

Утверждается, что в этих материалах содержится информация о трех телефонных разговорах Туска 10 апреля 2010 года с российским руководством.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной произошедшего было "снижение [самолета] ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий.

Действующее руководство страны считает, что семь лет назад польские власти должны были договориться с РФ о применении не Чикагской конвенции, а соглашения между оборонными ведомствами двух стран от 1993 года. Оно подразумевает совместное расследование инцидентов с участием военных самолетов соответствующими органами двух стран.