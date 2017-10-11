СМИ: КНДР создает подразделения парапланеристов-диверсантов

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. КНДР сформировала несколько военных подразделений, состоящих из боевых парапланеристов. Как сообщает в среду газета Korea Times, эту информацию подтвердили изданию в министерстве национальной обороны и Комитете начальников штабов Республики Корея.

"Парапланеристы участвуют в проходящих сейчас на Севере военных учениях", - отмечает издание. По его данным, главная задача таких подразделений - незаметное проникновение на территорию Юга и проведение там различных диверсий.

Парапланы были выбраны в качестве средства передвижения спецназовцев благодаря своему легкому весу, бесшумности, незаметности для радаров и возможности перемещать человека при благоприятных условиях на расстояние до 300 км, пишет газета.

В этой связи военные Республики Корея и США провели в сентябре совместные учения по обнаружению и уничтожению низколетящих целей, включая парапланеристов и беспилотные летательные аппараты, отмечает Korea Times.