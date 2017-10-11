Венгрия предупредила Киев о санкциях в связи с новым законом об образовании

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. В отношении Украины могут быть введены санкции, если будет доказано, что новый украинский закон об образовании нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Если Украина не примет необходимые меры, могут вступить в силу санкции, связанные с торговлей, в ассоциации есть соглашение о свободной торговле, которое открыло европейские рынки для Украины, - цитирует министра сайт МИД Венгрии. - Таким образом, если будет доказано нарушение Соглашения об ассоциации, это может также привести к коммерческим и экономическим санкциям".

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что власти страны намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации ЕС и Украины в связи с принятием последней закона об образовании. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто планирует поднять вопрос о пересмотре соглашения на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Люксембурге 16 октября.

Что касается Совета Европы, то там считают необходимым дождаться мнения Венецианской комиссии, куда направили закон украинские власти, а затем принимать какие-либо решения по проблеме. Как отметил во вторник на пленарной сессии ПАСЕ генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд, гарантировать права меньшинств, в частности их право говорить на собственном языке - это один из ключевых вопросов политической деятельности. "Как учит история, если интересы меньшинств игнорируются, в конечном счете возникают войны", - заключил он.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет исключительно на украинском. Новый закон подвергли осуждению Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Молдавия, Болгария и Россия.