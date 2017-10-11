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Вануату стала первой страной, чье гражданство можно купить за биткоины

Международная панорама
11 октября, 11:31 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Стоимость оформления гражданства тихоокеанской республики для иностранцев составляет $200 тыс., или около 42 биткоинов по текущему курсу

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© Александр Демьянчук/ТАСС

СИДНЕЙ, 11 октября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Небольшая тихоокеанская страна Вануату стала первым государством мира, гражданство которого можно приобрести за биткоины. Об этом объявил глава национального информационного центра (Vanuatu Information Center - VIC) Джеффри Бонд. В компетенцию этого Центра входит рассмотрение вопросов о предоставлении гражданства Вануату.

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"В прошлом [в других странах] уже предпринимались попытки организовать процедуру оплаты гражданства биткоинами, - отметил Бонд. - Однако, эти попытки никогда не получали "добро" от политиков и в результате оказывались неудачными. В данном случае правительство Вануату однозначно заявило о желании быть среди лидеров в плане использования новых технологий и одобрило прием нашим Центром биткоинов при оформлении гражданства".

Вануату - небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды. На западе Вануату граничит с экономической зоной Австралии, на востоке - с территориальными водами Фиджи. Общая площадь островов Вануату составляет около 12,2 тыс. кв. км. Согласно проведенной недавно мини-переписи (Mini-Census), численность населения Республики Вануату составляет около 273 тыс. человек.

Стоимость оформления гражданства Вануату для иностранцев составляет $200 тыс., или около 42 биткоинов по текущему курсу. Получение гражданства Вануату может быть привлекательным прежде всего для бизнесменов, поскольку эта страна имеет чрезвычайно льготную систему налогообложения. Помимо этого, владельцы паспортов Вануату могут посещать без оформления 113 стран мира, включая Россию, страны Евросоюза и Великобританию.

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