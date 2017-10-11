Глава МИД КНДР принял делегацию ТАСС

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Член политбюро Трудовой партии Кореи, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо принял в среду делегацию агентства ТАСС во главе с генеральным директором Сергеем Михайловым. Она находится в Пхеньяне по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Министр приветствовал делегацию, отметив важность визита, проходящего в столь непростой для Корейского полуострова период. Он заявил, что в КНДР высоко ценят исторически сложившиеся дружественные связи с Россией, особо подчеркнув значение отмечающейся 12 октября 69-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

В беседе с делегацией Ли Ён Хо рассказал о напряженной обстановке, складывающейся вокруг КНДР по вине США, и готовности его страны дать отпор любой агрессии. Михайлов поблагодарил министра за возможность встретиться и обстоятельный рассказ, а также поздравил его с избранием в состав политбюро ТПК.

Кроме того, он рассказал о планах ТАСС по развитию отношений с ЦТАК и подготовке к празднованию в будущем году 70-летия установления дипотношений, по случаю чего, в частности, планируется провести масштабную фотовыставку, посвященную истории отношений двух государств. Глава МИД поддержал это предложение.