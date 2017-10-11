Группа анархистов ворвалась в посольство Испании в Афинах

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Группа анархистов, выступающих в поддержку независимости Каталонии, ворвалась в посольство Испании в Афинах. Как сообщило в среду агентство Reuters, неизвестные разбросали в здании пропагандистские листовки.

"Около 15-20 человек вошли в посольство и разбросали листовки. Они ничего не сломали, - пояснил представитель дипломатической миссии. - Текст листовок гласит: "Солидарность - это оружие народа".

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали 19 человек. По данным правоохранительных органов, организатором акции могла быть греческая группировка "Рубикон", которая выступает за обретение Каталонией независимости от Испании.