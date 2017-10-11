Киев выделил почти $4 млн на защиту складов боеприпасов после серии пожаров

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Украины решило выделить 100 млн гривен ($3,76 млн по текущему курсу) на усиление безопасности складов с боеприпасами после серии взрывов на арсенале в Винницкой области. Такое решение принято на заседании кабинета министров в среду по инициативе главы минобороны страны Степана Полторака.

"Предлагается вашему вниманию проект распоряжения относительно выделения средств на осуществление мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов ВСУ, с целью выделения средств из резервного фонда в сумме 100 млн (гривен)", - сказал Полторак. Указанное решение члены правительства поддержали единогласно. "Это нужно делать и делать максимально быстро", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Украины Владимир Гройсман

26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел крупнейший пожар, повлекший за собой серию мощных взрывов, которые прекратились только 3 октября. От осколков снарядов пострадали два человека, из опасной зоны пришлось эвакуировать около 30 тыс. местных жителей. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. Предварительно ущерб от ЧП оценивается в $800 млн.

Это ЧП - уже третье в этом году на складах Минобороны. В сентябре вспыхнул пожар на территории воинской части в Никольском районе Донецкой области. В марте пожар произошел на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале в Балаклее (Харьковская область), где было уничтожено 70 процентов боеприпасов.