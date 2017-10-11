Япония и США проводят совместные учения с участием авианосца Ronald Reagan

Кравцов отметил хорошую форму конькобежцев Кулижникова и Юскова перед стартом Кубка мираСпорт 11 октября, 13:01
В России введут госрегулирование эмиссии и обращения криптовалютЭкономика и бизнес 11 октября, 12:57
Суд в Красноярске оштрафовал авиакомпанию Azur Air на 600 тыс. руб. за опоздания чартеровСибирь 11 октября, 12:56
Число пожаров в Москве снизилосьМосква 11 октября, 12:50
СМИ: "Барселона" может приобрести Алли, если не договорится о покупке КоутиньоСпорт 11 октября, 12:48
Главные российские новинки книжной ярмарки во ФранкфуртеКультура 11 октября, 12:45
Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014Спорт 11 октября, 12:37
Выставка фотографий Северного Кавказа открылась в московском метроОбщество 11 октября, 12:26
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке ВерныйОбщество 11 октября, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Япония и США проводят совместные военно-морские учения в районе японской префектуры Окинава с участием авианосца американских ВМС Ronald Reagan. Об этом сообщило командование японских морских Сил самообороны.
"Учения ставят перед собой цель улучшить стратегическую подготовку Сил самообороны и укрепить тактическое взаимодействие с ВМС США", - говорится в сообщении.
Маневры начались 7 октября. В них также принимают участие японский эсминец "Симакадзе" и несколько американских кораблей сопровождения.
После этого авианосная ударная группа ВМС США направится в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова, о которых было объявлено 26 сентября. Как ожидается, в этот район корабли прибудут 15 октября, а сами маневры начнутся 20 октября. Их целью станет отработка совместных действий по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.
В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.