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Япония и США проводят совместные учения с участием авианосца Ronald Reagan

Международная панорама
11 октября, 12:38 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, октября. /ТАСС

В планах ударной группы ВМС Соединенных Штатов также значатся учебные маневры с участием южнокорейских военнослужащих, которые начнутся 20 октября

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ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Япония и США проводят совместные военно-морские учения в районе японской префектуры Окинава с участием авианосца американских ВМС Ronald Reagan. Об этом сообщило командование японских морских Сил самообороны.

"Учения ставят перед собой цель улучшить стратегическую подготовку Сил самообороны и укрепить тактическое взаимодействие с ВМС США", - говорится в сообщении.

Маневры начались 7 октября. В них также принимают участие японский эсминец "Симакадзе" и несколько американских кораблей сопровождения.

После этого авианосная ударная группа ВМС США направится в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова, о которых было объявлено 26 сентября. Как ожидается, в этот район корабли прибудут 15 октября, а сами маневры начнутся 20 октября. Их целью станет отработка совместных действий по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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