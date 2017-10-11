Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведеву присвоили степень почетного доктора марокканского университета Мухаммеда V

Международная панорама
11 октября, 13:28 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 11, октября. /ТАСС

В ходе торжественной церемонии председатель правительства РФ заявил, что отношения России и Марокко постоянно развиваются, но их "можно поднять и на более высокий уровень"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министру России Дмитрию Медведеву присвоили степень почетного доктора марокканского университета Мухаммеда V. Об этом решении в торжественной обстановке в стенах университета объявил председатель Конституционного суда этой страны Саид Ихраи.

Он облачил Медведева в мантию почетного доктора и вручил ему диплом. Глава российского кабмина сделал памятное фото с членами жюри, принимавшими решение о присуждении ему звания.

В своем выступлении на церемонии российский премьер поблагодарил за оказанную ему честь, отметив, что рад выступать в одном из ведущих университетов арабского мира, который готовит высококлассных специалистов. Он констатировал, что Марокко является надежным и давним партнером России, торговые связи с которым набирают обороты. Премьер уверен, что отношения двух стран можно поднять и на более высокий уровень, резервы для этого у государств есть.

Медведев подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Рабатом в развитии образования и гуманитарных связей. "Сотрудничество в образовании нужно умножать", - уверен он. Глава кабмина напомнил, что обучение в российских вузах прошли уже тысячи марокканцев. По его словам, жители Марокко активно используют возможности российского онлайн-образования. "Но чем больше будет прямых контактов, тем лучше", - заметил премьер. По его словам, это позволит молодым людям из разных стран в будущем заниматься развитием совместных бизнес-проектов.

"Недавно российское правительство утвердило новый приоритетный проект по развитию экспортного потенциала наших учебных заведений", - заявил он. По словам главы кабмина, это должно повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранцев, улучшить условия их пребывания в период обучения в России, а также повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном рынке.

Степень почетного доктора университета Мухаммеда V присваивается только иностранным гражданам. Ее в разное время были удостоены бывший президент Сенегала Абдулай Вад, бывший глава Совета министров Италии Романо Проди, а также бывший вице-президент Индии Хамид Ансари.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Проди, Романо Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Индия Италия Россия Сенегал Марокко
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
2
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
3
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
4
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
5
Сбой произошел на оранжевой ветке московского метро
6
Собянин открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Москве
7
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама