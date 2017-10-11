СМИ: в Pacific Aerospace признали вину за экспорт запчастей для самолетов в КНДР

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новозеландская авиастроительная компания Pacific Aerospace признала в суде вину за косвенный экспорт деталей самолетов в КНДР. Об этом сообщила в среду газета The New Zealand Herald.

По ее информации, соответствующее расследование было начато в июле после того, как новозеландский самолет из Pacific Aerospace с изображенным на нем северокорейским флагом был замечен на первом публичном военном авиашоу КНДР в сентябре 2016 года. В руководстве авиастроителя тогда заявили, что не имеют отношения к этому делу, так как самолет был продан и теперь принадлежит китайской компании. "Мы хорошо знаем об ограничениях [в отношении] этой части мира и не заинтересованы в том, чтобы идти вразрез с какими-либо из них", - заявил тогда директор новозеландской компании Дэмиан Кэмп.

Вместе с тем в докладе Совета Безопасности ООН была представлена цепочка писем, из которых становится ясно, что компания знала, что ее самолет находится в Северной Корее, а также о том, что ведутся разговоры о деталях и обучении персонала. Китайская сторона обсудила детали с Pacific Airspace и отметила, что северокорейские операторы должны быть "обучены как можно скорее для эксплуатации этого самолета". В Pacific Aerospace заверили, что они будут участвовать в координации обучения в Китае.

В августе в адрес Pacific Aerospace были выдвинуты обвинения в трех случаях нарушения санкций Организации Объединенных Наций и одном нарушении местного закона от 1996 года о таможенных и акцизных сборах, за которое авиастроитель также признал свою вину. Компании может грозить до $100 тыс. взыскания.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении нее.