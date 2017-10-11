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Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос

Международная панорама
11 октября, 13:44 дата обновления: 11 октября, 13:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, октября. /ТАСС

Президент Украины подчеркнул, что его страна не будет торговать своими территориями

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не будет торговать своими территориями. Об этом он сказал в среду в ходе своего выступления на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

"Я решительно отбрасываю утверждения тех, кто говорит, что Крым решенный вопрос. Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении, так как и не для призывов торговать территориями за деньги, нефть, газ - этого никогда не случится", - сказал он.

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Ранее чешский лидер Милош Земан в ответ на вопрос члена делегации Украины в ПАСЕ Алексея Гончаренко сказал, что "Крым - это уже свершившийся факт". Он также отметил, что Киев и Москва могли бы договориться по Крыму на основе выплаты РФ компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

Земан считает, что отказавшись от компенсации, украинские власти могу положить начало "европейской войне". Президент Чехии при этом назвал ошибкой передачу полуострова в состав УССР в 1954 году. Украинский МИД уже выразил протест в связи с его заявлениями.

В марте 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с РФ. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.

18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России.

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