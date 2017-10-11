Депутат Рады от оппозиции заявил в ПАСЕ о дискриминации русских на Украине

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока", член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Вадим Новинский, выступая в среду в кулуарах ПАСЕ, обратил внимание на то, что принятый недавно на Украине новый закон об образовании нарушает права не только венгров, румын, болгар и поляков, но и миллионов русских и русскоязычных, однако Европа этого не замечает.

Новый закон "Об образовании" поссорил Украину со многими странами-соседями - с Польшей, Румынией, Болгарией, Венгрией, Молдавией, отметил Новинский. "Во всех этих странах - отношение к этому закону резко отрицательное. Все претензии полностью обоснованы, и мы их поддерживаем. Но в европейских столицах почему-то молчат, что огромное количество русскоязычного населения также дискриминируется этим законом", - заявил он.

Политик напомнил, что согласно переписи населения 2001 года на Украине проживало более 8 млн русских, а в быту, по разным экспертным оценкам, на русском языке общаются более половины населения страны. "Таким образом, закон "Об образовании" нарушает конституцию и Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Согласно основному закону, государство гарантирует национальным меньшинствам право на обучение на родном языке, а закон "Об образовании" лишает украинцев такого права", - цитирует депутата пресс-служба "Оппозиционного блока".

По словам Новинского, "Оппозиционный блок" сделает все для того, чтобы закон "Об образовании" был отменен. "Мы обратились в Конституционный суд для того, чтобы закон получил соответствующую оценку. Мы начали сбор подписей по всей стране, и за короткое время было собрано уже более 100 тыс. подписей", - отметил депутат.

В ближайшее время "Оппозиционный блок" готовится внести в парламент альтернативный закон "Об образовании", который снимет дискриминационные нормы в отношении национальных меньшинств. Как сообщал депутат Рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, в соответствии с альтернативным законопроектом, языком обучения может быть государственный язык либо язык национальных меньшинств, который определен местным советом как региональный.

Реакция Европы и России

5 сентября Верховная рада приняла закон, который начинает реформу образования на Украине. Этот документ, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных учреждениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

Эксперты уже отмечали, что новый закон нарушает как конституцию Украины, так и ряд международных документов. Так, эксперт украинского института анализа и менеджмента политики Максим Семенов заметил, что новый закон противоречит Конвенции ООН о борьбе с дискриминацией в сфере образования. Семенов привел данные минобразования и науки, согласно которым за последние 13 лет количество учеников, которые обучаются на русском языке, уже сократилось с 1,2 млн до 355 тыс., а на венгерском - с 19 тыс. до 16 тыс. Количество школ со вторым русским языком обучения сократилось в четыре раза - с 2121 до 542.

Новую редакцию закона "Об образовании" раскритиковали семь стран. Крайне болезненно отреагировали на принятие закона Польша, Болгария, Греция. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о проведении 12 октября срочных дебатов в связи с принятием нового закона Украины "Об образовании". Инициатором запроса на проведение срочных дебатов стал глава румынской делегации Титус Корлэцян. За проведение срочных дебатов по украинскому вопросу об образовании проголосовало 100 из 134 присутствующих парламентариев.

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя украинский закон "Об образовании", заявил, что он перечеркивает правовые основы многонационального государства, международная реакция на него должна быть жесткой и последовать незамедлительно. Карасин подчеркнул, что своими действиями "Киев подогревает неонацистские настроения". Госдума приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине.