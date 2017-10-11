Reuters: США намерены увеличить экспорт беспилотников

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа завершает подготовку пакета регулирующих мер, расширяющих возможности экспорта беспилотных летательных аппаратов. Ожидается, что это повысит конкурентоспособность с производителями беспилотников из Китая и Израиля, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, администрация намерена снять ряд ограничений, сдерживающих поставки американских дронов за рубеж. Отмечается, что помощники Трампа работают над ослаблением внутреннего регулирования продажи беспилотников союзникам, также Вашингтон будет добиваться пересмотра введенного в 1987 году Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) для ослабления международных ограничений, затрагивающих экспорт беспилотников.

Ослабление ограничений коснется в первую очередь продажи разведывательных беспилотников, в том числе оснащенных камерами наблюдения высокого разрешения и лазерными системами наведения ракет. Затронут изменения и экспорт ударных дронов. Предыдущий президент США Барак Обама уже проводил в 2015 году пересмотр политики в отношении торговли беспилотниками, однако, как пишет Reuters, производители сочли осуществленные при нем послабления недостаточными и не устраняющими преимущества, которыми сейчас пользуются главные конкуренты США на рынке - Китай и Израиль.

На сегодняшний день лишь Великобритания и Италия могут реально претендовать на покупку американских ударных беспилотников. Администрация Трампа хочет составить список стран из числа ближайших союзников США по НАТО, для которых будет действовать упрощенная процедура приобретения таких аппаратов.

Режим контроля за ракетными технологиями, по данным Reuters, является основным препятствием для продажи за рубеж наиболее мощных американских дронов. Этот договор был подписан в 1987 году 35 странами, включая США, с целью предотвращения распространения ракет и беспилотных летательных аппаратов, пригодных для доставки оружия массового уничтожения. Китай и Израиль не поставили свои подписи под этим соглашением.

Согласно нынешним стандартам РКРТ, все дроны с дальностью полета больше 300 км и грузоподъемностью свыше 500 кг относятся к категории крылатых ракет, что ужесточает контроль за их импортом и экспортом. 16 октября в Дублине состоится встреча представителей стран, подписавших РКРТ. На ней США намерены добиться пересмотра условий соглашения, но, как отмечает Reuters, "нет никаких гарантий того, что им удастся достичь консенсуса" в этом вопросе с остальными участниками, включая Россию.