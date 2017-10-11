Лидеры СНГ приняли решение об адаптации объединенной ПВО к задачам космической обороны

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Президенты стран СНГ подписали по итогам саммита 18 документов. Среди них - решение о председательстве в СНГ, о проведении очередного саммита в 2018 году и о председателе Исполнительного комитета Содружества. Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, председательство в СНГ в 2018 году переходит к Таджикистану, саммит пройдет в Душанбе в октябре 2018 года, а срок работы исполнительным секретарем СНГ на два года продлевается для Сергея Лебедева.

По итогам заседания также принято решение об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Еще одно решение - "о заявлении глав государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей".

В перечне подписанных документов значатся решения "О концепции сотрудничества государств СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "О концепции сотрудничества государств СНГ в противодействии коррупции", "О соглашении между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ".

Еще два решения касаются сферы безопасности. Это решение "Об основных направлениях адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны" и "О протоколе о порядке передачи наркотических средств, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам".