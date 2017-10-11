Замминистра обороны Украины задержан за растрату более $5,5 млн

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали заместителя министра обороны и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства, причастных к растрате государственных средств при закупке топлива для Минобороны.

Об этом сообщила в среду пресс-служба НАБУ.

"11 октября 2017 года детективы бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства", - отмечается в сообщении, в котором не указаны фамилии задержанных.

По данным НАБУ, преступники успели растратить более 149 млн гривен (свыше $5,5 млн).

По версии следствия, в начале 2016 года Минобороны организовало открытые торги на приобретение жидкого топлива, по итогам которых был избран победитель. 13 и 18 мая 2016 года между победителем и министерством были заключены 14 договоров о поставках топлива на сумму более 1 млрд гривен. В течение июня - августа 2016 года заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым была безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16%. "В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.

Следствие считает, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями коммерческого предприятия совершили преступление по статье о присвоении и растрате имущества.

По информации издания "Страна", задержанным в среду заместителем министра обороны оказался генерал-лейтенант Игорь Павловский.