Мэй: Лондон способен решить вопрос о правах граждан после Brexit напрямую со странами ЕС

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Великобритания способна решить по отдельности с каждой страной ЕС вопрос о соблюдении прав граждан после Brexit при отсутствии подобных договоренностей с властями в Брюсселе. Об этом заявила в среду в британском парламенте премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы ценим тот вклад, который внесли граждане ЕС в эту страну, и мы хотим, чтобы они здесь остались. Поэтому мы и вынесли вопрос о правах граждан в качестве одного из ключевых и самых первых в повестку дня проходящих в настоящее время переговоров. Но, конечно же, если соглашение не будет достигнуто (хотя мы и прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить заключение выгодной сделки), то мы разработаем механизмы с другими странами-членами сообщества о защите прав не только граждан ЕС здесь, но и о жителях Соединенного Королевства в этих странах", - отметила премьер.

Однако Мэй дала понять, что такой вариант скорее теоретический, поскольку официальный Лондон, по ее словам, сейчас очень близок к тому, чтобы достичь на переговорах с Брюсселем соответствующих договоренностей.

Вопрос о правах, которыми после Brexit будут обладать 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн подданных Соединенного Королевства, живущих в странах сообщества, является одной из трех тем, которые обсуждаются на первой стадии переговоров. Две другие - характер пограничного режима между Северной Ирландией и Республикой Ирландия и размер суммы, которую Лондон должен будет заплатить за "развод" с ЕС.

В Брюсселе в понедельник начался пятый раунд переговоров официального Лондона с властями ЕС по определению условий, на которых Великобритания выйдет из сообщества. Он продлится четыре дня. Его итоги будут подведены в четверг.