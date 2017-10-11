Тимошенко поддержит требования Саакашвили к власти на акции 17 октября

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КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Возглавляемая Юлией Тимошенко партия "Батькивщина" полностью поддерживает требования, которые 17 октября планируют выдвинуть украинской власти организаторы масштабной акции протеста из политсилы Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении партии.
"Партия "Батькивщина" полностью поддерживает три требования, которые общественные активисты планируют выдвинуть президенту Украины во время акции 17 октября в Киеве", - отмечают авторы документа. В заявлении говорится, что "Батькивщина" не только является давним сторонником отмены депутатской неприкосновенности, но и выступает за снятие иммунитета с президента и с судей.
Соратники Тимошенко поддерживают также требование о новом избирательном законодательстве. "Более того, в парламенте зарегистрирован законопроект о выборах народных депутатов по открытым партийным спискам, авторами которого являются депутаты фракции "Батькивщина", - подчеркнули в партии. Требование о создании антикоррупционного суда продолжает "последовательную политику" "Батькивщины" в отношении борьбы с коррупцией, сказано в документе.
Ранее лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о подготовке руководимой им партией "Рух новых сил" к масштабной акции 17 октября, которая должна быть проведена в Киеве и во всех областных центрах. По словам Саакашвили, его сторонники "решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона". Остальные требования, как заявил экс-губернатор, он будет собирать в поездках по всей Украине до 17-го числа. В среду "Украинская правда " разместила заявление Саакашвили, в котором он озвучил еще четыре требования к Порошенко, в том числе о продаже бизнеса и прекращении роста тарифов.