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Пхеньян говорит, что народ КНДР требует расплатиться с США "огненным градом"

Международная панорама
11 октября, 18:37 UTC+3

В интервью ТАСС глава МИД КНДР Ли Ён Хо подчеркнул, что стратегические войска страны "обладают никому еще неведомой, неисчерпаемой силой"

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Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо

© AP Photo/Richard Drew

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Провокации США, подобные речи президента Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, в которой он пообещал уничтожить КНДР, не останутся без наказания со стороны Пхеньяна. Народ и армия КНДР требуют от руководства страны расплатиться с США за подобные действия. Об этом заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Он [лидер КНДР Ким Чен Ын] сказал, что наши стратегические войска, которые обладают никому еще неведомой, неисчерпаемой силой, не оставят безнаказанной Америку, государство-агрессора. Теперь пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами", - сказал министр.

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.

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