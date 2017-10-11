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МИД КНДР: Трамп зажег фитиль войны на Корейском полуострове

Международная панорама
11 октября, 18:37 UTC+3

Глава ведомства Ли Ён Хо отметил, что лидер Ким Чен Ын ранее уже сурово предупредил Вашингтон

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ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп своей речью на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, в которой фактически пообещал уничтожить КНДР за ее ядерную программу, зажег фитиль войны на Корейском полуострове, заявил в среду в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Своим воинственным и безумным заявлением на арене ООН Трамп, можно сказать, зажег фитиль войны против нас, - сказал министр. - Уважаемый высший руководитель Ким Чен Ын ранее уже сурово предупредил: США должны поступить разумно и прекратить трогать нас, если они не желают опозориться перед лицом всего мира, подставив себя под наш удар".

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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