Глава МИД: КНДР почти достигла баланса сил с США

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. КНДР практически достигла баланса сил с США, заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Мы почти достигли конечной точки на пути к окончательной цели - к достижению реального баланса сил с США. И наше ядерное оружие никогда не будет предметом переговоров, пока не будет с корнем ликвидирована политика США по раздавлению КНДР", - сказал он.

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.