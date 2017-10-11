Глава МИД КНДР: наше ядерное оружие – это защита суверенитета страны

Ситуация вокруг ядерной программы КНДР стала в последние месяцы самой горячей темой мировой политики. США, требующие от Пхеньяна отказаться от ядерного оружия, и руководство КНДР обмениваются все более жесткими заявлениями, не показывая никакой готовности пойти навстречу друг другу. Делегация ТАСС во главе с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым в эти дни по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи встретилась с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который несколько дней назад повысил свой статус в руководстве страны, войдя в состав Политбюро ЦК ТПК на пленуме в начале октября. В беседе с ТАСС он объяснил позицию своей страны в отношении ядерной программы, вновь повторил тезис о неприемлемости любых угроз со стороны Вашингтона и подчеркнул, что оружие массового поражения является инструментом сдерживания и защиты суверенитета страны от внешней агрессии. Встреча прошла накануне годовщины установления дипотношений его страны с СССР, и поэтому он начал беседу с короткого анализа двусторонних отношений.

– Завтра 12 октября – день 69-й годовщины установления дипломатических отношений между КНДР и Россией, и в этой связи хочу выразить надежду, что дружба и сотрудничество между нашими народами будут только крепнуть, а стратегическая значимость взаимодействия возрастут с течением времени.

Сегодня наша страна одерживает победу, представляя собой достойный противовес США, именуемым "единственной сверхдержавой". Полагаю, что это вполне в интересах России – иметь рядом такого сильного соседа.

В последнее время корейско-российские отношения в силу внутренних и внешних факторов, ряда трудностей и препятствий не находятся на желаемом уровне, но все же мы с оптимизмом смотрим на их потенциалы и перспективу, поскольку есть крепкий фундамент для развития наших отношений, основанный на давней истории дружбы и сотрудничества.

Сейчас США проводят политику санкций в отношении обеих стран – КНДР и России, одновременно пытаясь подключить Россию к санкционной кампании против КНДР с целью посеять раздор между нашими странами. Надеюсь, что ТАСС доведет до сознания всех россиян абсурдность этой политики и таким образом будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами, обеспечению мира и безопасности в этом регионе.

Уверен, что руководство и народ России преодолеют все вызовы и трудности, что Россия восстанет и вернет себе мощь великой державы.

Своим воинственным и безумным заявлением на арене ООН Трамп, можно сказать, зажег фитиль войны против нас.

Уважаемый высший руководитель Ким Чен Ын ранее уже сурово предупредил: США должны поступить разумно и прекратить трогать нас, если они не желают опозориться перед лицом всего мира, поставив себя под наш удар. Он сказал, что наши стратегические войска, которые обладают никому еще неведомой, неисчерпаемой силой, не оставят безнаказанной Америку, государство-агрессора.

Теперь пришла очередь США расплатиться, и все наши армейцы и весь народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами.

Мы почти достигли конечной точки на пути к окончательной цели, к достижению реального баланса сил с США. И наше ядерное оружие никогда не будет предметом переговоров, пока не будет с корнем ликвидирована политика США, направленная на то, чтобы раздавить КНДР.

На 2-м пленуме 7-го созыва ЦК Трудовой партии Кореи, который состоялся 7-го октября, уважаемый высший руководитель вновь заявил, что наше ядерное оружие – это результат кровопролитной борьбы, нацеленной на защиту судьбы и суверенитета Родины от американских ядерных угроз, это сила сдерживания, которая гарантирует мир и безопасность в регионе и право корейской нации на существование и развитие, что это заветный меч справедливости, который позволяет разогнать черные тучи ядерной тирании и обеспечить самостоятельную жизнь всего человечества под ясным и синим небом.

Главная причина нынешней эскалации напряженности на Корейском полуострове кроется в самих США, но, тем не менее, немалую ответственность за это несут также те страны, которые проголосовали за принятие незаконной "санкционной резолюции", состряпанной США.

Правительство нашей республики уже неоднократно заявило, что любые попытки сдавить нам горло, задушить, предпринимаемые под предлогом выполнения "санкционной резолюции", равнозначно акту агрессии и войны, что в ответ мы не откажемся от применения своих крайних средств.

Президент Путин тоже признал, что корейцы никогда не оставят ядерное оружие, даже если будут есть траву, и подчеркнул, что санкции и военная истерика не принесет ничего хорошего.

Соседние страны в прошлом веке ценой больших потерь и испытаний овладели ядерным оружием, чтобы противостоять угрозам и давлению со стороны США. И если они сегодня попытаются встать в авангарде кампании санкций и давления против нас, то этим они погубят сами себя и навлекут беду на себя.

Мы последовательно проведем в жизнь курс на параллельное развитие экономики и ядерных сил, намеченный уважаемым высшим руководителем, и успешно завершим историческое дело по усовершенствованию национальных ядерных сил. Одновременно с этим, опираясь на движущую силу саморазвития и научно-технические потенциалы, мы добьемся нового подъема в строительстве социалистической экономической державы, разбивая в пух и прах вражескую политику санкций и задушения и превращая беду в счастье.

Надеемся, что ТАСС правильно поймет настрой нашего народа, который встал на справедливый последний бой, и доведет до мировой общественности всю правду о нашей стране, внесет достойный вклад в обеспечение регионального мира и безопасности, в осуществление международной справедливости.

– Россия разработала "дорожную карту" по урегулированию проблем Корейского полуострова. Насколько реалистичной считаете вы реализацию этого предложения на данном этапе?

– Мы отдаем должное тому, что Россия сейчас, как и в предыдущие годы, уделяет большое внимание проблемам Корейского полуострова и прилагает активные усилия к их урегулированию.

И мы с полным пониманием относимся к мотивам и цели, по которым Россия разработала "дорожную карту".

По нашим оценкам, нынешняя обстановка, когда США прибегают к максимальному давлению и санкциям, к запредельным военным угрозам против КНДР, - вовсе не такая атмосфера, чтобы можно было бы вести переговоры.

В частности, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы никогда не согласимся на любые переговоры, на которых наше ядерное оружие станет предметом переговоров.

– При каких условиях вы считаете возможным начало диалога между КНДР и США?

– Как мы уже не раз заявляли, самое главное - это, чтобы США сняли враждебную политику и ядерную угрозу против КНДР со всеми их источниками и корнями.

– Как вы относитесь к политике новых властей Южной Кореи в отношении КНДР?

– Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в отчетном докладе 7-ому Съезду Трудовой партии Кореи четко наметил задачи по оздоровлению межкорейских отношений.

В последнее время южнокорейские власти предлагают начать переговоры между военными Севера и Юга, организовать встречи разделенных семей, оказывать гуманитарную помощь и т.д. Однако проблема в том, что они идут вразрез принципам: "решать все вопросы собственными силами корейской нации" и слепо повинуются враждебной политике США в отношении КНДР,

Пока они, идя в фарватере США, будут прибегать к санкциям и давлению против нас, мы не видим никакой перспективы для улучшения межкорейских отношений.

А для этого, прежде всего необходимо, чтобы власти Южной Кореи прекратили безропотное подчинение США в их враждебной политике и кампании санкций и давления против КНДР. Важно, чтобы они изменили свою политику в пользу общенационального взаимодействия и пресечения акций агрессии и вмешательства извне.

Беседовали Сергей Михайлов, Михаил Гусман, Максим Филимонов, Марат Абулхатин