Глава МИД: КНДР не будет вести переговоры, если их предмет - отказ от ядерного оружия

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. КНДР никогда не пойдет на переговоры, предполагающие отказ Пхеньяна от ядерного оружия, заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы никогда не согласимся на любые переговоры, на которых наше ядерное оружие станет предметом переговоров", - сказал он.

"Мы уже не раз заявляли, самое главное - это то, чтобы США сняли враждебную политику против КНДР со всеми их источниками и корнями", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях возможен диалог между Пхеньяном и Вашингтоном.

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.