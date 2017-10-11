Глава МИД: КНДР не будет вести переговоры, если их предмет - отказ от ядерного оружия

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ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. КНДР никогда не пойдет на переговоры, предполагающие отказ Пхеньяна от ядерного оружия, заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
"Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы никогда не согласимся на любые переговоры, на которых наше ядерное оружие станет предметом переговоров", - сказал он.
"Мы уже не раз заявляли, самое главное - это то, чтобы США сняли враждебную политику против КНДР со всеми их источниками и корнями", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях возможен диалог между Пхеньяном и Вашингтоном.
Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.