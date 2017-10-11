МИД КНДР: диалог между КНДР и Южной Кореей невозможен, пока Сеул зависим от США

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ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. КНДР считает невозможным активизацию диалога с Южной Кореей, поскольку Сеул проводит согласованную с США внешнюю политику. Об этом заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
По его словам, северокорейские власти видят, что в последнее время Южная Корея после смены президента страны выступила с рядом инициатив, направленных на активизацию гуманитарного сотрудничества, решение проблемы разделенных семей и другим вопросам.
"Однако проблема в том, что они идут вразрез принципам решения всех вопросов собственными силами корейской нации и слепо повинуются враждебной политике США в отношении КНДР. Пока они, идя в фарватере США, будут прибегать к санкциям и давлению против нас, мы не видим никакой перспективы для улучшения межкорейских отношений", - сказал он.
"А для этого, прежде всего, необходимо, чтобы власти Южной Кореи прекратили безропотное подчинение США в их враждебной политике, кампании санкций и давления против КНДР. Важно, чтобы они изменили свою политику в пользу национального взаимодействия и пресечения акций агрессии и вмешательства извне", - подчеркнул дипломат.
Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.