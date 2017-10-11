Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Испании дал Каталонии пять дней, чтобы прояснить ситуацию с независимостью

Международная панорама
11 октября, 19:55 дата обновления: 11 октября, 20:29 UTC+3

В случае утвердительного ответа или его отсутствия, властям региона отводится срок до 19 октября на то, чтобы исправить ситуацию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Декларация независимости Каталонии

Декларация независимости Каталонии

© REUTERS/Juan Medina

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон должен до 16 октября прояснить, что означает декларация независимости, подписанная во вторник вечером региональными властями.

Смотрите также

Что ждет каталонцев после объявления независимости

Об этом заявил в среду в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) председатель правительства Испании Мариано Рахой.

"Он [Пучдемон] должен ответить в течение срока, который заканчивается в понедельник [16 октября] в 10:00 по местному времени (11:00 мск), - отметил премьер. - Если будет утвердительный ответ или не будет ответа, Пучдемон должен будет приказать отменить данную декларацию независимости". По его словам, на это властям Каталонии отводится срок до 19 октября.

Смотрите также

Глава Каталонии высказался за диалог с Мадридом без предварительных условий

Суд принял к рассмотрению иск против правительства Каталонии за организацию референдума

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничестве
4
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
5
Циклон принесет в Москву затяжные дожди
6
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
7
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
Темы дня
Новости партнеров
Реклама