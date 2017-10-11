Премьер Испании дал Каталонии пять дней, чтобы прояснить ситуацию с независимостью

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон должен до 16 октября прояснить, что означает декларация независимости, подписанная во вторник вечером региональными властями.

Об этом заявил в среду в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) председатель правительства Испании Мариано Рахой.

"Он [Пучдемон] должен ответить в течение срока, который заканчивается в понедельник [16 октября] в 10:00 по местному времени (11:00 мск), - отметил премьер. - Если будет утвердительный ответ или не будет ответа, Пучдемон должен будет приказать отменить данную декларацию независимости". По его словам, на это властям Каталонии отводится срок до 19 октября.