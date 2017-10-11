Дутерте: Москва предоставит Маниле оружие в рамках помощи в борьбе с ИГ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил в среду, что Россия собирается предоставить стране оружие для борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Дутерте, Москва поставит Маниле около 5 тыс. автоматов в рамках соглашения, которое будет подписано в октябре. "У нас будут автоматы Калашникова", - заявил лидер островного государства, выступая перед военными. Как сообщило агентство, автоматы, а также боеприпасы и армейские грузовики прибудут на Филиппины в октябре во время посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу региональной встречи.

ТАСС на данный момент не располагает комментарием Минобороны РФ.

По данным Reuters, ранее Китай предоставил Филиппинам более 6 тыс. автоматов.

На минувшей неделе посол Филиппин в РФ Карлос Деймек Соррета заявил, что Москва и Манила могут подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве во время визита Шойгу на Филиппины в октябре.