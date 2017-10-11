Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"

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КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Венгрии в связи с запланированной на 13 октября акцией о самоопределении Закарпатья.
Об этом в среду сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter.
"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья"… Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию", - написал Климкин.
"Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?" - задал вопрос министр. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Венгрия "и далее будет уважать территориальную целостность Украины".
Ранее между Киевом и Будапештом возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой законопроекта "Об образовании", норма которого, касающаяся изучения на Украине языков национальных меньшинств, возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.