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Пентагон: в Ракке остаются до 400 боевиков ИГ

Международная панорама
11 октября, 19:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, октября. /ТАСС

В городе идут уличные бои

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. От 300 до 400 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) остались в сирийском городе Ракка, где продолжаются уличные бои.

Об этом сообщил журналистам в среду полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

По его словам, в результате наступательных операций, проводимых с июня "Силами демократической Сирии", куда входят курдские и арабские отряды, освобождено уже около 85% территории Ракки. "Под контролем от 300 до 400 боевиков находятся примерно 1,5 кв. км городских кварталов, в том числе стадион и больница, - уточнил представитель Пентагона. - Мы настаиваем на безоговорочной капитуляции боевиков".

Согласно оценкам Пентагона, в Ракке все еще остаются 4 тыс. гражданских лиц. "Договориться об их безопасной эвакуации пытается городской совет Ракки", - отметил Диллон, добавив, что во вторник из города были выведены свыше 400 жителей.

Как указал на своем сайте Пентагон, общие затраты США на осуществление операции "Непоколебимая решимость", которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня текущего года $14,3 млрд.

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