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Елизавета II впервые поручила принцу Чарльзу возложить венок к памятнику павшим воинам

Международная панорама
11 октября, 20:35 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Королева будет наблюдать за церемонией с балкона здания Министерства иностранных дел

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ЛОНДОН, 11 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II в этом году впервые с момента своего восшествия на трон в 1952 году не будет самостоятельно возлагать именной венок в Поминальное воскресенье к подножию лондонского Кенотафа - символического надгробного памятника павшим солдатам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Букингемского дворца, эту миссию она поручила наследному принцу Чарльзу.

"Королева не будет лично возлагать венок, это от ее имени это сделает принц Уэльский", - сообщила собеседница агентства. Она пояснила это решение тем, что Елизавета пожелала быть поблизости со своим супругом, принцем Филиппом. "Королева хочет быть рядом с герцогом Эдингбургским и поэтому она приняла решение наблюдать за церемонией с балкона здания Министерства иностранных дел", - сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Традиционная церемония в память о жертвах вооруженных конфликтов с участием всех ведущих политиков страны и главных членов королевской семьи пройдет у Кенотафа на правительственной улице Уайтхолл 12 ноября. С нынешней осени принц Филипп, которому в июне исполнилось 96 лет, официально отошел от выполнения обязанностей члена королевской семьи в связи с преклонным возрастом, однако он все равно весьма часто сопровождает свою 91-летнюю супругу на различных церемониях.

В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 6 февраля нынешнего года Елизавета отметила 65-летие пребывания на троне, став первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую "сапфировым" юбилеем.

В последнее время с учетом возраста монарха на принца Чарльза стало возлагаться все больше королевских обязанностей. Но наследник престола тоже не так молод: 14 ноября, то есть через два дня после Поминального воскресенья, ему исполнится 69 лет.

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Елизавета II Чарльз, принц Уэльский
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