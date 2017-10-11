СМИ: Трамп заявлял, что "ненавидит всех в Белом доме" за редким исключением

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявлял в беседе с одним из своих советников Китом Шиллером, что ненавидит всех работающих в Белом доме за редким исключением. С таким утверждением выступил в среду журнал Vanity Fair со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговора.

По их сведениям, глава государства недавно беседовал с Шиллером, который прежде долгое время работал телохранителем республиканца. "Я ненавижу всех в Белом доме! Есть парочка исключений, но я их [всех остальных] ненавижу!" - приводит слова американского лидера издание. Других подробностей этого разговора не приводится.

Белый дом и сам Трамп уже неоднократно опровергали информацию о происходящем в администрации, которую тиражируют либеральные СМИ. Ранее в среду президент назвал омерзительным тот факт, что "пресса может писать все, что она хочет писать". При этом некоторая информация, изложенная ведущими телекомпаниями, впоследствии подтверждалась.

Наиболее резонансной публикацией за последнее время был материал телекомпании NBC, в котором утверждалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассматривал возможность ухода со своего поста, а также что он якобы называл Трампа болваном. В связи с этим Тиллерсон даже провел отдельную пресс-конференцию, в которой опроверг данные утверждения, то же самое сделал позднее и Трамп.

Телекомпания в свою очередь не стала опровергать информацию, заявив, что сведения ее источников достоверны.