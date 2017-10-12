Белый дом: Трамп выдвинул Нильсен на пост министра внутренней безопасности США

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кирстьен Нильсен на пост министра внутренней безопасности. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба Белого дома.
В заявлении подчеркивается, что "на данный момент 45-летняя Нильсен занимает должность первого заместителя главы аппарата Белого дома" Джона Келли, который до этого возглавлял министерство внутренней безопасности. Тогда Нильсен также была его первым заместителем.
Келли перешел на работу в Белый дом в июле после ухода оттуда бывшего главы аппарата Райнса Прибэса. Место руководителя министерства внутренней безопасности оставалось вакантным, временно исполняющей обязанности министра назначили Элейн Дьюк.
Американские СМИ отмечают, что Нильсен - эксперт по вопросам кибербезопасности, она также очень хорошо знакома со структурой министерства внутренней безопасности. Теперь ее кандидатуру должен утвердить Сенат Конгресса США.