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Сенаторы США возмутились, что Трамп до сих пор не ввел новые санкции против России

Международная панорама
12 октября, 1:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

Законодатели также заявили, что администрация президента не предприняла никаких дипломатических действий с тем, чтобы увеличить давление на Москву

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американские сенаторы Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) и Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) выразили возмущение тем фактом, что президент США Дональд Трамп затягивает имплементацию новых санкций против России, которые он должен был ввести до 1 октября в соответствии с подписанным в июле законопроектом. Об этом говорится в совместном заявлении законодателей, распространенном в среду канцелярией Маккейна.

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"Задержка ставит вопрос о приверженности Трампа законопроекту о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад после долгих дискуссий в Конгрессе. У них [членов администрации Трампа] было полно времени, чтобы предпринять какие-либо действия", - отмечается в заявлении.

"Помимо того, что администрация ничего не сделала к указанному дедлайну, не было предпринято никаких дипломатических действий с тем, чтобы совместно с нашими союзниками в Европе вместе увеличить давление на Москву. Намерения Конгресса были очевидны и они отражают позицию большинства членов Конгресса из обеих партий", - утверждают сенаторы.

В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Новый закон сковывает по рукам и ногам Трампа в использовании президентских полномочий, позволяющих смягчать или отменять уже действующие ограничения в отношении Москвы. Согласно документу, глава администрации США теперь сможет делать такие шаги только с предварительного разрешения Конгресса.

Трамп подписал данный закон, назвав его при этом ущербным, а ряд его положений нарушающими конституцию страны. Он также обвинил американских законодателей в ухудшении российско-американских отношений.

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Персоны
Обама, Барак Маккейн, Джон Трамп, Дональд
Темы
Санкции в отношении России
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