СМИ: экс-губернатор Рио-де-Жанейро в 15-й раз стал обвиняемым в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 октября. /ТАСС/. Бразильский федеральный судья Марселу Бретас удовлетворил запрос прокуратуры, которая ранее просила предъявить новые обвинения в коррупции бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу. Об этом сообщила в среду газета Estado de San Paulo.

По состоянию на текущий момент экс-чиновник стал обвиняемым в преступлении в 15-й раз менее чем за год. Новый процесс связан со спецоперацией "Нечестная игра", в рамках которой расследуется подкуп членов Международного олимпийского комитета (МОК) перед выбором столицы Олимпиады-2016. По версии следствия, бывший председатель Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман, который был арестован в начале октября, передал взятку в размере более $2 млн для того, чтобы победителем голосования стал Рио-де-Жанейро.

Деньги, как предполагается, были получены от предпринимателей Артура Сезара де Менезеса и Элиани Перейру Кавалканте. Взамен они якобы получили выгодные контракты с правительством штата Рио-де-Жанейро, которое тогда возглавлял Кабрал.

Экс-чиновник, руководивший регионом с 2007 по 2014 год, был задержан 17 ноября прошлого года в рамках операции "Калкута", которая является частью дела "Автомойка" о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras. Тогда представители следствия заявили, что располагают сведениями о причастности Кабрала к незаконному использованию средств крупных государственных фондов, выделенных на реализацию проектов в регионе.

Позднее против бывшего губернатора было открыто еще 14 уголовных дел, связанных с коррупцией. По одному из них вердикт был вынесен еще в июне этого года, когда Кабрала приговорили к 14 годам и двум месяцам тюрьмы. По другому делу экс-чиновник получил 45 лет тюрьмы.