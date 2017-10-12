Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу "Белая вдова"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Британская подданная Салли Джонс по прозвищу "Белая вдова", воевавшая в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, была ликвидирована в ходе атаки американского беспилотника в Ракке. Об этом в четверг сообщила газета Times.

"Предположение, что Салли Джонс и ее сын мертвы, по всей видимости, верно", - цитирует издание источник в британском правительстве. Отмечается, что вместе с "белой вдовой" погиб ее 12-летний сын. По информации издания, американские военные нанесли удар, когда Джонс пыталась бежать из находящейся в осаде Ракки. Times отмечает, что за судьбой британской подданной все последние годы следила МИ-6, внешняя разведка Соединенного Королевства.

Как уточняет газета The Sun, о ликвидации "белой вдовы" Лондону сообщила американская сторона. Источник издания в британском правительстве назвал эту новость "отрадным избавлением".

Об истории "Белой вдовы" в июле этого года рассказала общеарабская газета Al Hayat. Четыре года назад 45-летняя британка, мать двоих детей, выступавшая в составе рэп-группы Krunch в Графстве Кент, неожиданно вышла замуж за мусульманина из Бирмингема, вдвое ее моложе, и уехала в Сирию. Приняв ислам, Салли стала помощницей своего мужа Джунейда Хусейна, который, как оказалось, занимал пост главного вербовщика ИГ в странах Европы и был причастен к подготовке как минимум 12 терактов.

Джонс взяла с собой в Ракку и младшего сына - Джо Диксона, который печально прославился тем, что сыграл роль светловолосого подростка-палача в одной из видеозаписей, попавшей на исламистские сайты. Супруг "Белой вдовы" два года назад был уничтожен американским беспилотником. Получая пенсию за мужа-шахида, Салли, судя по всему, отрабатывала ее участием в рекламной кампании ИГ. Сначала она обещала отомстить за Джунейда и стать первой британкой-смертницей под именем "Имм Хусейн", а затем публично объявила, что возглавила группу диверсантов, которые планируют проведение серии терактов на Западе.