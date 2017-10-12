Трамп пояснил смысл своей фразы о "затишье перед бурей"

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп имел в виду ситуацию с КНДР и ее ракетно-ядерной программой, когда обронил загадочную фразу о "затишье перед бурей" на прошлой неделе. Политик подтвердил это в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду.

5 октября президент США перед ужином с членами американского военного командования и их женами произнес фразу о "затишье перед бурей", не уточнив ее значения. Слова главы государства распространил пресс-пул Белого дома. СМИ истолковали фразу как подтверждение приближения момента открытого военного противостояния Вашингтона и Пхеньяна.

"Мы не можем позволить этому продолжаться. Мы просто не можем", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на просьбу пояснить смысл своей фразы.

Ранее Трамп вновь заявил, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября президент США в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.